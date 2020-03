Camogli: “Quali iniziative per chi arriva da zone rosse?”

Da Giorgio Casciscia riceviamo e pubblichiamo

Ho letto, con estrema soddisfazione, il comunicato video diramato dall’eccellente Sindaco di Rapallo, Bagnasco, e opportunamente postato su codesta spett.le Testata.

Gradirei sapere se il Sindaco di Camogli, Olivari, oltre a disporre la chiusura (?!) di tutti gli uffici comunali (che, allo stato, mi risulta non rispondano neppure al telefono per informazioni!), non ritenga opportuno assumere iniziative analoghe a quelle di altri Comuni (specialmente per quanto riguarda coloro che arrivano dalle “zone rosse”), prendendo immediati e drastici provvedimenti a tutela della salute dei suoi “amati” concittadini.