Camogli: la vicinanza di Pompei ai cittadini

Cari cittadini, vi scrivo per trasmettervi tutta la mia vicinanza in questo difficile momento.

Sono a conoscenza, anche attraverso i contatti giornalieri con i componenti della mia lista, Camogli nel Cuore, delle dinamiche in paese, delle chiusure di locali o alberghi, del timore per una situazione assolutamente seria e che richiede l’impegno di tutti ed il rispetto delle norme e delle indicazioni delle autorità.

Stamattina abbiamo appreso che il Sindaco ha deciso chiudere gli uffici al pubblico.

È una misura ed interpretazione molto restrittiva del decreto ministeriale a tutela del personale e dei cittadini.

Gli uffici, vorrei chiarire, che sono aperti previo appuntamenti telefonici per evitare affollamento nelle varie sale di attesa.

Ad oggi non ci sono altre motivazioni.

Forse la comunicazione sarebbe potuta essere più ampia…

Ai dipendenti comunali rinnovo in questa occasione la mia stima anche perché in questi momenti chi lavora nelle istituzioni ha il compito spesso difficile di dare risposte e svolgere la propria attività con il sorriso anche quando le preoccupazioni sono molte.

Vi assicuro anche per la natura del lavoro che svolgo, che vi capisco perfettamente.

Cari Camoglini, contate su di me e sui membri della mia lista, sappiate che siamo pronti ad offrire tutto il supporto possibile al Sindaco Olivari nell’interesse della cittadinanza per provare a colmare lacune o commettere meno errori possibili.

Un abbraccio a tutti. Sono con voi.