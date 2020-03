Camogli: internet unisce i bimbi dell’Asilo Umberto I°

Dalle maestre dell’Asilo Umberto I° riceviamo e pubblichiamo



Nuova proposta da parte delle maestre dell’asilo Umberto Primo in collaborazione con smile, una casella di posta elettronica per metterci in contatto sempre, per inviare laboratori alle famiglie, inviare link di canzoni note ai bimbi, per inviare link con video preparati appositamente per loro. Soprattutto per ricevere idee, per confrontarci, per ricevere i disegni dei bimbi per le maestre per i compagni, i loro pensieri con l’aiuto dei genitori; li leggeremo su questa mail.

L’idea prima era nata con una cassetta delle lettere da posizionare fuori dall’asilo, ma ciò che sta accadendo non ce lo permette più e quindi anche noi maestre in accordo con il senso civico che deve essere proprio soprattutto in questi momenti cosi delicati, ci siamo adeguate ed abbiamo creato un account apposito dedicato alle famiglie e bambini dove anche i genitori potranno chiedere supporto e consiglio su come gestire le problematiche quotidiane proprio come se ci incontrassimo nell’aula dell’asilo.

Aggiungiamo anche che il nostro lavoro è andato avanti e chiediamo a chiunque abbia piacere di iscriversi al nostro canale YouTube https://www.youtube.com/channel/UC0BSTAgLo-eJ1aimmLomavQ dove vengono caricati tutti i lavori tutti i video tutti i laboratori che abbiamo intenzione di presentare. Oggi è stato caricato il video dei burattini intitolato Agata e il dottore https://youtu.be/pv2H3WrPBzA del quale già era stato reso pubblico il trailer!

Quindi vi auguriamo buona visione, ma soprattutto ci aspettiamo un sacco di bei pensierini e disegni sulla nuova mail! Cogliamo l’occasione per raccomandare a tutti di preservarsi e di seguire le regole che Il ministero propone per superare serenamente questo momento così difficile!

Alla prossima puntata! Con affetto.

Le maestre