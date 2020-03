Camogli: coronavirus, il Comune ricorda le disposizioni

Dal Comune di Camogli riceviamo e pubblichiamo

Il comune di Camogli raccomanda a tutti il rispetto delle norme contenute nel DPCM del 8 marzo 2020 e dell’ordinanza della Regione Liguria n. 4/2020.

In particolare si evidenzia che è fortemente raccomandato presso gli esercizi commerciali che il gestore garantisca l’adozione di misure organizzative tali da consentire l’accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone nel rispetto delle distanze di sicurezza di almeno un metro tra i visitatori (art. 2 comma f).

Per quanto riguarda i pubblici esercizi esiste l’obbligo a carico del gestore di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro (all’interno e all’esterno dei locali) con sanzione della sospensione in caso di violazione (art. 2 comma e).

In tutti i locali aperti al pubblico in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani (art. 3 comma h).

Si ricorda che l’ordinanza regionale n. 4/2020, art.2, obbliga agli individui che hanno fatto ingresso in Liguria dalle ore 00.00 del 24 febbraio 2020 di , a partire dalle ore 14 del 9 marzo 2020, la propria presenza in Liguria e il relativo domicilio alla casella di posta elettronica sonoinliguria@regione.liguria.it o di darne comunicazione ai numeri telefonici 010 5485767 e 010 5488679 dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16.

Inoltre i titolari delle strutture turistiche ricettive e ai proprietari/detentori di appartamenti ammobiliati ad uso turistico è fatto divieto di ospitare soggetti provenienti dalle zone a rischio, i cui spostamenti verso il territorio ligure non siano motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità o da motivi di salute.

Si raccomanda a tutti la massima collaborazione per l’ottemperanza delle disposizioni impartite.