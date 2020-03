Calcio/ campionati Csen sospesi fino al 3 aprile

Da Calcio Liguria riceviamo e pubblichiamo

In base a quanto disposto dal Decreto emanato dal Governo in data 8/3/2020 e in base a quanto disposto dal Coni in data odierna tutti i Campionati organizzati dalla SSD Calcio Liguria Csen sono sospesi fino al giorno 3 Aprile (compreso).

La disposizione del Coni è applicata ad ogni Sport di ogni ordine, grado e categoria (compresa quella dei dilettanti e amatori) per far fronte all’emergenza Coronavirus nel nostro Paese.

La SSD Calcio Liguria si riserva di adottare eventuali provvedimenti che si rendessero necessari sulla base di ulteriori indicazioni sanitarie e legislative, dandone comunicazione alle squadre.

L’attività riprenderà regolarmente dal giorno 4 Aprile, fatte salve diverse disposizioni.

Lo staff della SSD Calcio Liguria augura una pronta ripresa di tutte le attività del nostro Paese , con obiettivo primario della tutela sanitaria di ogni cittadino.