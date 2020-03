Turismo: lettera invito di Augusto Sartori ai sindaci

Da Augusto Sartori, Capogruppo di Fratelli d’Italia, Presidente Commissione Sanità Regione Liguria, riceviamo e pubblichiamo



“Il 5 marzo ho provveduto ad inviare una lettera, che allego, a tutti i Sindaci del Levante della provincia di Genova in cui chiedo loro d’organizzare degli incontri tra tutti i soggetti che operano nel campo del turismo al fine di trovare delle soluzioni condivise a seguito dell’emergenza data dal Coronavirus.

Il settore del turismo in Liguria sta già vivendo in queste settimane una contrazione della domanda e subirà, purtroppo, pesanti perdite sia in termini economici che occupazionali per almeno il primo semestre del 2020.

L’odierno, ennesimo, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri oltretutto ci fa presagire chi i tempi per un ritorno alla normalità saranno molto più lunghi di quanto, all’inizio di questa epidemia, si potesse immaginare.

Solo aiutando concretamente i settori del turismo e del commercio con interventi mirati da parte dei Comuni, della Regione e ovviamente dello Stato a sostegno delle attività coinvolte, la Liguria potrà superare questa terribile situazione, oggi prioritariamente sanitaria, ma nel medio periodo anche economica.

Quindi già da domani, come Capogruppo di Fratelli d’Italia, mi attiverò presso gli assessori di competenza perchè implementino i provvedimenti a sostegno delle categorie interessate”.

******

Caro Sindaco,

in queste giornate di emergenza è ovviamente prematuro fare previsioni sulle ripercussioni economiche e lavorative che il nostro territorio avrà nei prossimi mesi, certamente però il turismo sarà il comparto che soffrirà maggiormente.

La Regione Liguria si è già attivata presso il Ministro del Turismo Dario Franceschini e sono stati richiesti al Ministro del Lavoro Nunzia Catalfo ammortizzatori sociali dedicati.

Riterrei però utile valutare se anche i nostri comuni del Tigullio, del Golfo Paradiso e di tutto il Levante della provincia di Genova, sentendo le esigenze delle differenti categorie coinvolte possano collaborare con la Regione, rafforzando quanto questa andrà a proporre.

Sarebbe quindi opportuno un incontro tra i Sindaci, le parti sociali ed i Consiglieri regionali del Levante genovese in tempi brevi, per studiare assieme possibili misure da mettere in campo per sostenere la nostra economia, gli imprenditori e i tantissimi lavoratori.

Il Presidente

Augusto Sartori