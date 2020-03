Regione: in consiglio gli ospedali del Tigullio

Dall’ufficio stampa del Consiglio regionale riceviamo e pubblichiamo l’ordine del giorno della seduta di martedì 10 marzo: dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 18

Interrogazione 380 (Juri Michelucci): Sull’Ospedale Felettino.

Interrogazione 382 (Fabio Tosi): Sui dati relativi agli accessi presso il P.S. di Lavagna e il Punto di Primo Intervento dell’Ospedale di Rapallo.

Interrogazione 384 (Francesco Battistini, Giovanni Battista Pastorino): Sul personale sanitario in servizio presso le ASL liguri.

Interrogazione 385 (Francesco Battistini, Giovanni Battista Pastorino): Sulle strutture presenti e personale sanitario in servizio presso ASL 5.

Interrogazione 386 (Francesco Battistini, Giovanni Battista Pastorino): Sulla struttura RSA e Hospice prospiciente il nuovo ospedale San Bartolomeo di Sarzana: cronoprogramma, apertura al pubblico e project financing.

Interrogazione 387 (Alice salvatore, Marco de Ferrari, Andrea Melis, Fabio Tosi): Sui costi dell’appalto dei servizi sociosanitari a Coopservice srl. Xxxx

Interrogazione 1200 (Paolo Ardenti): Sulla realizzazione della Gronda di Genova.

Interpellanza 161 (Alice Salvatore, Marco De Ferrari, Andrea Melis, Fabio Tosi): Sulle pendenze pregresse di Regione relative alle funzioni delegate a Città Metropolitana.

Interrogazione 1288 (Giovanni Battista Pastorino, Francesco Battistini): Sull’inibizione all’accesso dei balconi presso il Monoblocco del Policlinico San Martino di Genova.

Interrogazione 1291 (Juri Michelucci): Sulla pensilina Ospedale di Levanto.

Interrogazione 1310 (Francesco Battistini, Gianni Pastorino): Sulla pensilina pericolante all’ospedale San Nicolò di Levanto

Interrogazione 1294 (Mauro Righello): Sull’organico medici anestesisti ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Interrogazione 1301 (Andrea Melis, Fabio Tosi, Marco De Ferrari, Alice Salvatore): Sulla carenza di medici anestesisti presso l’Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Interrogazione 1295 (Giovanni Lunardon, Sergio Rossetti): Sulla realizzazione del nuovo sovrappasso pedonale nella stazione ferroviaria di Genova Voltri.

Interrogazione 1298 (Andrea Melis, Fabio Tosi, Marco De Ferrari, Alice Salvatore): Sul servizio di guardia medica in Valbormida.

Interrogazione 1299 (Francesco Battistini, Giovanni Battista Pastorino): Sui costi per consulenze relative al progetto del Nuovo ospedale del Felettino.

Interrogazione 1305 (Alice Salvatore, Marco De Ferrari, Andrea Melis, Fabio Tosi): Sui costi sostenuti per non realizzare l’ospedale Felettino alla Spezia e sul futuro del progetto.

Interrogazione 1309 (Francesco Battistini, Giovanni Battista Pastorino): Risorse economiche del piano finanziario del nuovo ospedale del Felettino ancora disponibili e sui costi sostenuti fino ad oggi

Interrogazione 1300 (Giovanni Lunardon, Sergio Rossetti, Luca Garibaldi, Mauro Righello, Giovanni Barbagallo): Sulla campagna istituzionale della Regione Liguria “Capaci di Agire e Reagire”.

Interrogazione 1303 (Alice Salvatore, Marco De Ferrari, Andrea Melis, Fabio Tosi): Sulla campagna “Capaci di Agire e di Reagire”.

Interrogazione 119 (Giovanni Battista Pastorino, Francesco Battistini): Sui costi sanitari scaturenti da inquinamento atmosferico.

Interrogazione 126 (Sergio Rossetti): Sull’allargamento della composizione del Comitato del Dipartimento Interaziendale Emergenza Urgenza (DIAREU) ai primari di Pronto soccorso.

Disegno di legge 291: Disposizioni di adeguamento della normativa regionale.

Proposta di legge 230 (Alessandro Piana, Luigi De Vincenzi, Claudio Muzio): Norme per l’attuazione dello Statuto in materia di iniziativa popolare e referendum e procedure per l’istitiuzione di nuovi comuni e per la modificazione delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali.

Proposta di deliberazione 115: Approvazione dello schema conclusivo di Piano territoriale regionale della attività di cava e delle correlate varianti al P.T.C.P. e al P.T.C.-A.C.L.

Testo Unico delle Proposte di legge n. 13 ( Ferrando, Paita, Barbagallo, De Vincenzi, Garibaldi Lunardon, Michelucci, Rossetti) e n. 17 (di iniziativa dei Consiglieri Pastorino, Vaccarezza, Salvatore) recanti: “Istituzione del Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale”.

Proposta di legge 267 (Andrea Melis, Alice Salvatore, Fabio Tosi, Marco De Ferrari): Istituzione del Reddito energetico regionale

Proposta di legge 275 (Luca Garibaldi, Giovanni Barbagallo, Giovanni Lunardon, Mauro Righello, Sergio Rossetti): Promozione dell’istituzione delle comunità energetiche.

Proposta di legge 288 (Angelo Vaccarezza): Disciplina in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali e animali di affezione.

Proposta di legge 245 (Franco Senarega, Paolo Ardenti, Giovanni De Paoli, Vittorio Mazza, Alessandro Puggioni): Istituzione del Garante regionale per la tutela delle vittime di reato

Eventuali altri argomenti nel frattempo licenziati dalle Commissioni.

Ordine del giorno 440 ( Alice Salvatore, Marco De Ferrari, Fabio Tosi, Andrea Melis): Sul metodo di campionamento per gli scavi di rocce amiantifere nei lavori del Terzo Valico.

Mozione 179 (Andrea Melis, Alice Salvatore, Marco De Ferrari, Fabio Tosi): Sugli indirizzi regionali per le molteplici criticità che si stanno presentando nella bonifica del SIN ACNA di Cengio e Saliceto.

Mozione 187 (Alice Salvatore, Marco De Ferrari, Fabio Tosi, Andrea Melis, Gabriele Pisani): Sull’attuazione della pianificazione regionale dei rifiuti sul vuoto a rendere.

Mozione 248 (Giovanni Battista Pastorino, Francesco Battistini): Sul servizio di trasporto su ferro nei giorni del sabato e della domenica.

Mozione 260 (Claudio Muzio, Angelo Vaccarezza): Sull’istituzione del Registro regionale dei soggetti abilitati a realizzare interventi di dermopigmentazione.

Mozione 265 (Claudio Muzio, Angelo Vaccarezza): Sulla consegna della Medaglia d’Oro al Valor Militare al gonfalone dell’ultima Amministrazione italiana della città di Zara.

Ordine del giorno 681 (Marco De Ferrari, Alice Salvatore, Andrea Melis, Fabio Tosi): Sull’eliminazione nel prossimo calendario venatorio delle specie pavoncella e moriglione come nota del Ministero dell’Ambiente del 12 luglio 2019.

Mozione 238 (Sergio Rossetti, Giovanni Lunardon, Juri Michelucci): Sul Decreto Genova e la costruzione di una galleria fonoassorbente.

Ordine del giorno 702 (Giovanni Lunardon, Sergio Rossetti, Giovanni Battista Pastorino, Alice Salvatore, Marco De Ferrari): Sulla situazione in Amazzonia.

Mozione 268 (Franco Senarega): Sulle iniziative urgenti in merito alla “Gronda autostradale” ed agli investimenti relativi al Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS).

Ordine del giorno 704 (Angelo Vaccarezza, Claudio Muzio): Sulla realizzazione della Gronda di Genova.

Ordine del giorno 705 (Alice Salvatore, Marco De Ferrari, Andrea Melis, Fabio Tosi, Giovanni Lunardon, Giovanni Battista Pastorino): Sulla presa di distanza dai cori di apologia del fascismo e dai saluti romani avvenuti durante la manifestazione alla quale ha partecipato il Presidente della Giunta Toti.

Mozione 264 (Valter Giuseppe Ferrando): Sulla individuazione di aree e siti abbandonati da convertire in invasi per accumulo di acqua.

Ordine del giorno 717 (Francesco Battistini, Giovanni Battista Pastorino): Sul finanziamento della campagna di scavi nell’area archeologica dell’antica Luni (SP).

Ordine del giorno 726 (Alice Salvatore, Marco De Ferrari, Fabio Tosi): Sugli stanziamenti destinati ai Comuni per assolvere agli obblighi di legge relativi alla piantumazione di un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica, e relativi al bilancio arboreo comunale.

Ordine del giorno 727 (Marco De Ferrari, Alice Salvatore, Andrea Melis, Fabio Tosi): Sull’aggiornamento delle Linee di indirizzo per la ristorazione scolastica della Regione Liguria in materia della dieta alternativa vegana.

Ordine del giorno 729 (Franco Senarega): Sul ribaltamento a mare dello stabilimento Fincantieri a Sestri Ponente.

Ordine del giorno 733 (Alice Salvatore, Marco De Ferrari, Andrea Melis, Fabio Tosi): Sulla commissione straordinaria contro odio, razzismo e antisemitismo.

Ordine del giorno 735 (Alice Salvatore, Marco De Ferrari, Andrea Melis, Fabio Tosi): Sulla sicurezza nei parchi pubblici liguri.

Mozione 234 (Francesco Battistini, Giovanni Battista Pastorino, Alice Salvatore, Marco De Ferrari): Sulle Centrali ENEL della Spezia e di Genova in merito alle opportunità del progetto Futur-E in termini: ambientali, economici, occupazionali e di sviluppo della Regione Liguria.

Mozione 262 (Alice Salvatore, Marco De Ferrari, Andrea Melis, Fabio Tosi): Sul progetto Centrale termoelettrica di La Spezia “Eugenio Montale” – sostituzione dell’unità a carbone esistente con nuova unità a gas.

Ordine del giorno 666 (Francesco Battistini, Juri Michelucci, Giovanni Battista Pastorino, Giovanni Lunardon): Sul biodigestore nell’area spezzina e procedura di VAS.

Ordine del giorno 667 (Marco De Ferrari, Alice Salvatore, Andrea Melis, Fabio Tosi): Sulla sospensione del provvedimento autorizzatorio unico sul progetto del biodigestore nella provincia di La Spezia.

Mozione 239 (Luca Garibaldi, Giovanni Barbagallo, Luigi De Vincenzi, Giovanni Lunardon): Sul rilancio della produzione delle nocciole “Misto Chiavari”.

Mozione 250 (Giovanni Battista Pastorino, Francesco Battistini): Sul servizio Cerimoniale regionale di gonfalone.

Mozione 252 (Giovanni Battista Pastorino, Francesco Battistini): Sulla creazione dei centri del riuso.

Ordine del giorno 740 ( Andrea Melis, Fabio Tosi, Marco De Ferrari, Alice Salvatore): Sul rinnovo della Convenzione tra Regione Liguria e Vigili del Fuoco: servizio di elisoccorso tecnico-sanitario (HETMS).

Ordine del giorno 741 (Andrea Melis, Fabio Tosi, Marco De Ferrari, Alice Salvatore): Sulla garanzia dei tempi di attesa previsti per le prestazioni incluse nel Piano Regionale di Governo delle liste di attesa 2019-2021.

Ordine del giorno 742 (Alice Salvatore, Marco De Ferrari, Andrea Melis, Fabio Tosi, Sergio Rossetti): Sulla costituzione di una società “in house providing” per far fronte all’emergenza occupazionale degli operatori socio sanitari dell’Asl 5 spezzina.

Ordine del giorno 743 (Alice Salvatore, Marco De Ferrari, Andrea Melis, Fabio Tosi, Sergio Rossetti, Luca Garibaldi): Sul programma di interventi per la prevenzione e la lotta contro l’AIDS.

Ordine del giorno 745 (Alice Salvatore, Marco De Ferrari, Andrea Melis, Fabio Tosi, Sergio Rossetti): Sull’ospedale unico ad Arma di Taggia e sulle criticità del sistema sanitario imperiese.

Ordine del giorno 746 ( Alice Salvatore, Marco De Ferrari, Andrea Melis, Fabio Tosi, Sergio Rossetti, Luca Garibaldi): Sugli operatori socio sanitari e tutela del malato.

Ordine del giorno 748 (Andrea Melis, Marco De Ferrari, Fabio Tosi, Alice Salvatore, Sergio Rossetti): Sul potenziamento dell’offerta sanitaria nell’area valbormidese.

Ordine del giorno 749 (Francesco Battistini, Juri Michelucci, Giovanni Battista Pastorino): Sull’apertura degli spazi e dei servizi del Day Hospital Oncologico del S. Bartolomeo.

Ordine del giorno 750 (Giovanni Lunardon, Giovanni Barbagallo, Luca Garibaldi, Mauro Righello, Juri Michelucci, Francesco Battistini, Alice Salvatore, Andrea Melis , Fabio Tosi, Marco De Ferrari, Sergio Rossetti, Giovanni Battista Pastorino): Sulla privatizzazione degli ospedali liguri.

Ordine del giorno 751 (Juri Michelucci, Francesco Battistini, Giovanni Battista Pastorino, Sergio Rossetti, Valter Giuseppe Ferrando, Giovanni Lunardon): Sull’erogazione misure per la non autosufficienza per anziani, parzialmente disabili e non autosufficienti.

Ordine del giorno 752 (Juri Michelucci, Francesco Battistini, Valter Giuseppe Ferrando, Giovanni Lunardon, Giovanni Battista Pastorino): Sull’individuazione all’interno del Piano provinciale sanitario di un nuovo ruolo strategico per l’Ospedale San Bartolomeo di Sarzana (SP).

Ordine del giorno 753 (Juri Michelucci, Francesco Battistini, Valter Giuseppe Ferrando, Giovanni Lunardon, Giovanni Battista Pastorino): Sulla ripresa dei lavori del nuovo Ospedale Felettino.

Ordine del giorno 754 (Juri Michelucci, Giovanni Battista Pastorino, Francesco Battistini, Valter Giuseppe Ferrando, Giovanni Lunardon): Sui consultori familiari- azioni per migliore funzionamento.

Ordine del giorno 755 (Juri Michelucci, Francesco Battistini, Valter Giuseppe Ferrando, Giovanni Lunardon, Giovanni Battista Pastorino): Sulla carenza di personale medico ed infermieristico nell’Ospedale San Bartolomeo di Sarzana (SP).

Ordine del giorno 756 (Francesco Battistini, Juri Michelucci, Giovanni Battista Pastorino, Sergio Rossetti, Valter Giuseppe Ferrando): Sul supporto psicologico nell’Oncologia dell’ASL 5 Spezzino: messa a disposizione di spazi dedicati per i colloqui.

Ordine del giorno 757 (Francesco Battistini, Juri Michelucci, Giovanni Battista Pastorino, Sergio Rossetti, Valter Giuseppe Ferrando): Sulla carenza di medici pediatri della Struttura complessa di Pediatria e della S.S.D. Neonatologia di ASL 5 Spezzino, site presso l’Ospedale Sant’Andrea di La Spezia.

Ordine del giorno 758 (Francesco Battistini, Juri Michelucci, Giovanni Battista Pastorino, Sergio Rossetti, Valter Giuseppe Ferrando): Sulle cure intermedie e la medicina distrettuale dell’ASL5 spezzino.

Ordine del giorno 759 (Francesco Battistini, Juri Michelucci, Giovanni Battista Pastorino, Sergio Rossetti, Valter Giuseppe Ferrando): Sugli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria presso l’Ospedale Sant’Andrea di La Spezia.

Ordine del giorno 760 (Francesco Battistini, Juri Michelucci, Giovanni Battista Pastorino, Sergio Rossetti, Valter Giuseppe Ferrando): Sulla prevenzione della frattura ossea.

Ordine del giorno 761 (Francesco Battistini, Juri Michelucci, Giovanni Battista Pastorino, Valter Giuseppe Ferrando, Sergio Rossetti): Sulla riorganizzazione del presidio distrettuale di Levanto (Ospedale San Niccolò).

Ordine del giorno 762 (Francesco Battistini, Giovanni Battista Pastorino, Juri Michelucci, Sergio Rossetti, Valter Giuseppe Ferrando): Sulla riorganizzazione dell’attività dei nosocomi in ASL 5 a seguito dello stop al cantiere per la costruzione del nuovo Ospedale del Felettino.

Ordine del giorno 763 (Francesco Battistini, Giovanni Battista Pastorino, Juri Michelucci, Sergio Rossetti, Valter Giuseppe Ferrando): Sulla revisione dei finanziamenti per i progetti di vita indipendente a seguito dell’approvazione della deliberazione n. 72-2019 di A.Li.Sa.

Ordine del giorno 764 (Francesco Battistini, Giovanni Battista Pastorino, Juri Michelucci, Valter Giuseppe Ferrando, Sergio Rossetti): Sulle malattie sessualmente trasmissibili.

Ordine del giorno 767 (Giovanni Lunardon, Sergio Rossetti, Luca Garibaldi, Giovanni Battista Pastorino, Giovanni Barbagallo, Mauro Righello, Juri Michelucci, Valter Giuseppe Ferrando, Francesco Battistini, Alice Salvatore, Fabio Tosi, Andrea Melis, Marco De Ferrari): Sulla mancata attuazione del Piano Sociosanitario di programmazione 2017-2019.

Ordine del giorno 771 (Sergio Rossetti, Giovanni Lunardon, Giovanni Barbagallo, Luca Garibaldi, Mauro Righello, Giovanni Battista Pastorino, Valter Giuseppe Ferrando, Juri Michelucci, Alice Salvatore, Andrea Melis, Fabio Tosi, Marco De Ferrari, Francesco Battistini): Sulla sospensione del servizio dell’auto medica.

Ordine del giorno 772 (Sergio Rossetti, Giovanni Lunardon, Giovanni Barbagallo, Mauro Righello, Luca Garibaldi, Juri Michelucci, Valter Giuseppe Ferrando, Francesco Battistini, Giovanni Battista Pastorino, Alice Salvatore, Andrea Melis, Fabio Tosi, Marco De Ferrari): Sulla realizzazione di un tavolo di lavoro sulla fibrosi cistica.

Ordine del giorno 779 (Mauro Righello, Fabio Tosi, Giovanni Battista Pastorino, Luca Garibaldi, Valter Giuseppe Ferrando, Alice Salvatore, Marco De Ferrari, Sergio Rossetti, Giovanni Lunardon, Giovanni Barbagallo, Juri Michelucci, Andrea Melis): Sulle segnalazioni minorenni a rischio attività consultoriale.

Ordine del giorno 783 (Mauro Righello, Luca Garibaldi, Giovanni Lunardon, Juri Michelucci, Marco De Ferrari, Francesco Battistini, Giovanni Battista Pastorino, Alice Salvatore, Andrea Melis, Sergio Rossetti): Sui servizi sanitari territoriali e ospedalieri del territorio dell’Asl 2 savonese.

Ordine del giorno 784 (Paolo Ardenti, Angelo Vaccarezza, Vittorio Mazza, Alessandro Puggioni, Gabriele Pisani, Claudio Muzio, Augusto Sartori, Andrea Costa): Sull’erogazione dei LEA.

Ordine del giorno 785 (Paolo Ardenti, Angelo Vaccarezza, Vittorio Mazza, Alessandro Puggioni, Gabriele Pisani, Claudio Muzio, Augusto Sartori, Andrea Costa): Sui vincoli normativi per l’edilizia sanitaria (codice appalti).

Ordine del giorno 786 (Paolo Ardenti, Angelo Vaccarezza, Vittorio Mazza, Alessandro Puggioni, Andrea Costa, Gabriele Pisani, Claudio Muzio, Augusto Sartori): Sull’emergenza specialistica

Ordine del giorno 787 (Paolo Ardenti, Angelo Vaccarezza, Vittorio Mazza, Alessandro Puggioni, Gabriele Pisani, Augusto Sartori, Andrea Costa, Claudio Muzio): Sul farmaco per la terapia della fibrosi cistica.

Ordine del giorno 788 (Francesco Battistini, Giovanni Battista Pastorino, Juri Michelucci, Alice Salvatore): Sul piano assunzionale di personale del servizio di prevenzione infortuni in Regione Liguria.

Ordine del giorno 789 (Francesco Battistini, Juri Michelucci, Giovanni Battista Pastorino, Alice Salvatore): Sul sito per la radioterapia oncologica nella ASL 5: collegamenti e pronto intervento in caso d’urgenza.

Ordine del giorno 839 (Giovanni Lunardon, Sergio Rossetti, Juri Michelucci, Giovanni Barbagallo, Luca Garibaldi, Valter Giuseppe Ferrando, Alice Salvatore, Giovanni Battista Pastorino, Francesco Battistini, Mauro Righello): Sulla riforma della legge sui servizi di ambulanza e di trasporto dei pazienti e la determinazione di Alisa 18 dicembre 2019, n. 473.

Ordine del giorno 794 (Giovanni Lunardon, Alice Salvatore, Sergio Rossetti, Mauro Righello, Giovanni Battista Pastorino): Sugli incrementi di organico della qualifica di Vigile del Fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e il loro trattamento economico.

Ordine del giorno 797 (Giovanni Lunardon, Giovanni Battista Pastorino, Alice Salvatore, Sergio Rossetti, Valter Giuseppe Ferrando, Giovanni Boitano, Marco De

Ferrari, Mauro Righello, Andrea Melis, Juri Michelucci, Gabriele Pisani, Luca Garibaldi, Giovanni Barbagallo): Sull’intitolazione della sala consiliare dell’Assemblea Legislativa a Sandro Pertini.

Ordine del giorno 846 (Luca Garibaldi, Giovanni Lunardon, Mauro Righello, Giovanni Barbagallo, Sergio Rossetti): Sull’introduzione del Nipt Test gratuito per tutte le donne residenti in Liguria.

Mozione 243 (Luca Garibaldi, Giovanni Lunardon, Giovanni Barbagallo, Valter Giuseppe Ferrando, Sergio Rossetti): Sul mantenimento dell’IVA agevolata per i prodotti di igiene personale.

Mozione 280 (Gabriele Pisani, Andrea Costa): Sulla costituzione di un team medico di transizione per giovani diabetici di tipo 1.

Ordine del giorno 849 (Sergio Rossetti, Alice Salvatore, Giovanni Battista Pastorino, Juri Michelucci): Sulle problematiche venutesi a creare alle attività commerciali/economiche in località Santa Marta, Ceranesi (GE) in seguito al venir meno della strada di collegamento tra Ceranesi e Pontedecimo.