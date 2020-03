Un’auto “posteggiata”, o finita nello stretto varco pedonale tra via Assereto e l’area davanti al Bar Perla a Recco. E’ successo nella primissima mattinata ed è intervenuta una pattuglia di carabinieri. Il proprietario e conducente dell’auto sarebbe un personaggio noto in città. I carabinieri avranno certamente capito se il posteggio costituiva motivo di sanzione o meno; la loro presenza testimonia in ogni caso che Recco non è, neppure alla notte, terra di nessuno.