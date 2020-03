RASSEGNA STAMPA. Tre contagiati nel Tigullio

Oggi, domenica 8 marzo, auguri a Giovanni. Mercati settimanali in programma: Moneglia. Oggi è la Festa della Donna. Santi protettori, per le malmaritate: Santa Caterina (15 settembre). Parole: blindare (rivestire di corazza protettiva, riferito a materiale bellico; per estensione rendere sicura una città, una società, una proposta).

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Coronavirus: tre contagiati a Rapallo, Chiavari e Sestri; sul bus si sale da dietro; piscine, misure di sicurezza; turismo: obiettivo evitare il tracollo; invasione di ospiti lombardi; Coop rimasti senza lavoro, il Tassano studia contromisure; in calo i clienti di taxi.

Sestri Levante: arrivano i nuovi parcometri, sosta rivoluzione in due fasi. Sestri Levante: furti ai parcometri, nei guai quattro studenti. Chiavari: da domani chiuse via Costaguta e piazza Verdi. Chiavari: spaccia sotto casa, in manette.

Rapallo: Salvatore Alongi corre con Forza Italia. Portofino: nessuna contestazione da parte degli ambientalisti (Commento. Inutili i tentativi di provocare polemica; chi conosce la storia del Borgo sa il progetto presenta aspetti positivi). Portofino: piccolo mezzo mobile per conferire il vetro. Portofino: mangime per contenere i piccioni.

Coreglia: altra frana in Fontanabuona. Val d’Aveto: in tanti a Prato della Cipolla.