Rapallo: “Usciamo dall’emergenza rispettando le norme”

Il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco ha rivolto un appello ad ospiti e residenti affinché rispettino le nuove norme dettate nel tentativo di limitare i contagi da coronavirus. Di seguito il testo:

“Attenzione: tutti i residenti, gli esercenti e chiunque abbia raggiunto la Liguria nelle ultime ore, è tenuto ad adottare le regole dettate dal Ministero della salute e contenute dell’ultimo Dpcm (8 Marzo) per il contenimento della diffusione del coronavirus.

Ci troviamo in una situazione di emergenza che va affrontata seriamente, con rispetto ed intelligenza, seguendo scrupolosamente le misure di prevenzione.

Più saremo attenti in questa fase, più facile sarà uscire dall’emergenza”.