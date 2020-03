Rapallo: “Reparto sub intensiva all’ospedale”

Marino Scarnati ha postato sulla sua pagina facebook la proposta che segue:

“A questo punto sarebbe auspicabile che gli spazi lasciati colpevolmente inutilizzati dalla Regione Liguria, invece di essere assurdamente destinati ai privati, vengano prontamente attrezzati di personale qualificato e attrezzature per un reparto di sub intensiva, se non anche (se fattibile) di rianimazione, vista la presenza di una cardiologia con riabilitazione cardiologica.

Che il consiglio comunale rapallese, nella sua intierezza, e anche le forze politiche che non sono ivi rappresentate, tutti i comuni facenti parte dell’Asl 4, i consiglieri regionali, i parlamentari, indistintamente dal partito/ movimento di appartenenza, facciano propria questa istanza, in modo da darne pronta ed efficace attuazione”.