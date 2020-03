Rapallo: “Io segretario Pd dalla parte del sindaco”

Da Gianluca Cecconi, segretario del Circolo del Partito Democratico di Rapallo, riceviamo e pubblichiamo la lettera aperta inviata al sindco di Rapallo



Con la presente mi sento in questo momento di esprimere solidarietà verso il nostro Sindaco per gli attacchi che in queste ore sta ricevendo in modo esagerato e gratuito.

Questo è il momento di lasciare da parte la Politica e stare tutti dalla stessa parte per vincere questa “battaglia”!

Il Sindaco resta un mio avversario politico ma non in casi di emergenza straordinarie come ci troviamo ad avere in queste ore.

Certo se ci fossero delle inadempienze saremo i primi come PD a farlo presente.