Rapallo: i giorni difficili del coronavirus

Da una parte si teme l’assenza di turisti; dall’altra si vorrebbe una città blindata. La fuga di notizie sul decreto Conte e le immagini delle gente che di notte scappa da Milano sono significative e ricordano, per chi conosce quel periodo storico, la fuga precipitosa dalle città dopo i primi bombardamenti aerei. Oggi la paura del contagio provoca lo stesso effetto; alcuni dei fuggiaschi però portano con sé il virus del contagio.

Nella società in cui si chiedono collegamenti sempre più veloci, in cui i viaggi sono pane quotidiano, impossibile alzare ponti; in particolare contro i virus.

Si possono però fare due cose: tenere ognuno di noi un comportamento corretto e prudente. L’autorità fornire un’informazione puntuale che non violi la privacy ma che tagli le gambe alle voci, alle supposizioni, alla paura. Che una televisione quasi monotematica alimenta.

Oggi il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco, in un messaggio ai concittadini, ha raccomandato di uscire solo per necessità; che è inutile chiudere le scuole se poi i bambini incontrano gli amici ai giardini. Ha detto anche che un sindaco in materia non ha più alcun potere decisionale.