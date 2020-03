Rapallo: “Gli anziani non lascino le loro abitazioni”

Man mano che si diffonde il contagio, si delinea chiaramente la “mappa” delle persone più segnate dal virus che può costituire un’influenza per le persone normali; ma può diventare letale per chi ha gravi patologie e per gli anziani.

Fabio Mustorgi, presidente della Croce Bianca di Rapallo afferma: “Gli anziani devono autodifendersi e per farlo devono restare a casa. Sarà il sacrificio di un mese col quale potranno garantirsi la salute. Non uscire, farsi portare spesa e quanto necessario a casa. Evitare contatti. Guardare la televisione, leggere libri, magari scrivere note autobiografiche. Questo è l’unico modo per gli anziani di tutelare la propria salute”.