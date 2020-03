Rapallo: “Diciamo no alla caccia al presunto untore”

Da Gianluca Cecconi, segretario del Circolo del Partito Democratico di Rapallo, riceviamo e pubblichiamo

Oggi festa della Donna purtroppo ci troviamo a non poter festeggiare come si dovrebbe perché il momento che viviamo a causa del “coronavirus”, ci ha mandato completamente in “tilt”.

Soprattutto nella nostra Regione e nella nostra Città è scoppiato il “panico” per il gran numero di lombardi scesi in Riviera.

Come segretario del circolo PD Rapallo voglio invitare Tutte e Tutti alla calma e a essere più razionali.

Non cadiamo in questo gioco all’untore.

Invito a seguire le disposizioni che le Autorità competenti hanno dato.

Certo mi auguro che anche il nostro Sindaco cerchi di rassicurare la cittadinanza e inviti i Lombardi a rispettare le regole emanate dal Governo.

Noi come circolo cercheremo nel nostro piccolo di aiutare a capire come fare per vivere queste giornate nel modo più sereno e sicuro.