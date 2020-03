Lombardia blindata. Ovunque cinema e teatri vietati

Nella notte, alle 2, il premier Giuseppe Conte ha firmato il nuovo decreto che blinda fino al 3 aprile l’intera Lombardia e 14 province tra cui alcune che interessano in modo particolare la Liguria: Alessandria; Asti; Novara Vercelli; Parma. Divieto di spostamentiSarà possibile muoversi per comprovate esigenze lavorative o per emergenze e motivi di salute. Bar e ristoranti chiuderanno alle 18. Prima dovranno garantire le distanze tra clienti.

*****

In tutta Italia stop a pub, discoteche, sale gioco, cinema e teatro. Ovviamente le scuole, musei, luoghi di cultura. Bar e ristoranti aperti rispettando le distanze. Manifestazioni sportive solo a porte chiuse.

A chi ha febbre oltre i 37,5° sui raccomanda di non uscire da casa.

Queste solo alcune delle misure assunte nel tentativo di limitare il coronavirus.