Coronavirus: ieri sera fuga da Milano verso il Sud

La fuga di notizie circa la creazione della “zona rossa” in tutta la Lombardia ha creato prima della mezzanotte la fuga in auto verso il sud di centinaia di persone; assalto ai treni sia alla stazione Centrale sia alla Garibaldi di Milano. Sarebbero 500 le persone imbarcatesi nei due scali, anche senza biglietto e disposti a pagare le sanzioni, pur di raggiungere i paesi di origine al sud. La polizia ferroviaria sarebbe intervenuta per evitare tensioni.