Chiavari: dalle mascherine anticontagio al Carnevale di Venezia

Dalla mascherina anticontagio alle maschere di Carnevale. Il chiavarese Adriano Migliaro ha partecipato, domenica 23 febbraio, al Carnevale di Venezia.

Le foto scattate da Migliaro meritano una mostra, impossibile al tempo del Coronavirus; ne pubblichiamo alcune.

C’è la Venezia malinconica (e colpita dal colera che le autorità tacevano ai turisti) come l’aveva immaginata e descritta in modo memorabile Thomas Mann in “Morte a Venezia” o la Venezia intrisa di rimpianti di Giuseppe Berto in “Anonimo Veneziano”.

E il legame tra la mascherina anticontagio e le maschere di Venezia appare evidente nella prima immagine con una truccatrice al lavoro.