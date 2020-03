Camogli: circolazione vietata in zona Bana per lavori

A Camogli, da domani all’11 marzo per lavori alla fognatura, alla rete delle acque piovane e a quella idrica, disciplina temporanea della circolazione veicolare in via Romana Bana e pedonale in via Santa Maria del Campo e via Piane di Tedora, all’altezza dell’incrocio delle tre vie.

– La circolazione pedonale nelle vie pedonali di via Santa Maria del Campo e di via Piane di Tedora, all’altezza dell’incrocio con via Romana Bana dalle ore 8.00 del 9 marzo 2020 alle ore 18.00 del 10 marzo 2020 è vietata a tutti i pedoni, eccetto i residenti nelle vie pedonali interessate.

In caso di lavorazioni che non consentono il passaggio, la circolazione pedonale dei residenti potrà essere temporaneamente interdetta.

– La circolazione veicolare in via Romana Bana, all’incrocio con le vie pedonali sopra citate, dalle ore 8.00 alle ore 18.00 dell’11 marzo 2020 è vietata la circolazione a tutti i veicoli, eccetto quelli al servizio della ditta incaricata dei lavori.