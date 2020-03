Camogli: chiuso il Cenobio dei Dogi, riapre il 26 marzo

Oggi pomeriggio ha chiuso i battenti il prestigioso Hotel Cenobio dei Dogi di Camogli. Il direttore Mauro Siri spiega che si tratta di una mossa strategica e precauzionale: “In questi giorni abbiamo rispettato tutte le disposizioni: niente stretta di mano ai clienti; distanza osservata tra i tavoli del ristorante. Oggi Camogli era piena di turisti, bastava guardare la passeggiata a mare. Ho pensato che sarebbe stato purtroppo inevitabile che un cliente ci lasciasse un ‘ricordino’. Se tra quattordici giorni si scoprisse un dipendente contagiato, chiuderebbero l’albergo. Tanto vale che lo chiudiamo noi riaprendo il 26 marzo, senza perdere la clientela che arriva in vista della Pasqua”.

Rinuncia a prenotazioni? “Avevamo un convegno tagliato per legge; inoltre richieste per circa 300 posti letto. Già in questi giorni avevo disposto che due mie collaboratrici lavorassero da casa; nell’ipotesi di un mio contagio effettuerebbero loro la riapertura. Credo che altri alberghi adotteranno la stessa strategia”.