E’ un po’ la prova del nove che la Riviera oggi è stata presa d’assalto. Parliamo del traffico rallentato verso Nord tra Chiavari e Rapallo e coda di due chilometri tra Recco e Nervi.

Autostrade imputa i rallentamenti e la coda ai lavori in corso; ma in parte influisce il traffico anomalo per una domenica invernale. Il fatto che le code cessino a Nervi significa tuttavia che in Riviera c’erano soprattutto genovesi.