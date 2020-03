8 marzo: “Parità di genere, cifra della nostra democrazia”

Da Gian Luca Buccilli riceviamo e pubblichiamo

Nel corso di queste settimane inedite ed estremamente complicate abbiamo conosciuto donne capaci di esprimere competenza, passione, coraggio, resilienza.

Ad alcune di loro va riconosciuto il merito di aver reso concreta la speranza di neutralizzare gli effetti del virus Covid 19: sono le donne che animano la ricerca scientifica all’interno dell’Ospedale Luigi Sacco di Milano.

La storia del nostro Paese è fatta di donne che hanno servito (o servono) le istituzioni repubblicane con autorevolezza e inarrivabile dignità (Tina Anselmi, Nilde Iotti, Emma Bonino, Liliana Segre); imprenditrici creative e di straordinario coraggio (la mai dimenticata Marisa Belisario, Laura Biagiotti, Miuccia Prada, Emma Marcegaglia, Marina Salamon, Massimiliana Landini Aleotta, Ornella Barra); donne dedite alla ricerca scientifica (Maria Montessori, Rita Levi Montalcini, Margherita Hack, Fabiola Gianotti, Samantha Cristoforetti); eccellenze nella cultura e nell’arte (in epoche diverse: Grazia Deledda, Natalia Ginzburg, Elsa Morante, Oriana Fallaci, Susanna Tamaro, Dacia Maraini, Elena Ferrante), nel cinema, nel teatro e nell’arte (Anna Magnani, Sophia Loren, Franca Valeri, Giulietta Masina, Mariangela Melato, Claudia Cardinale, Monica Vitti, Lina Wertmuller, Carla Fracci), nello sport (tra le tante: Lea Pericoli, Novella Calligaris, Sara Simeoni, Gabriella Dorio, Stefania Belmondo, Deborah Compagnoni, Valentina Vezzali, Josefa Idem, Fiona May, Francesca Schiavone, Flavia Pennetta, Isolde e Karolina Kostner, Tania Cagnotto, Federica Pellegrini, Arianna Fontana, Stefania Goggia, Federica Brignone, le “nostre” Roberta Bianconi e Teresa Frassinetti).

Non possiamo però ignorare come il presente sia fatto ancora oggi da donne in cerca di lavoro, da lavoratrici che subiscono discriminazioni di genere, da pensionate che scontano l’essere state sottopagate per tutta la vita, da studentesse alle quali viene detto che ci sono professioni più adatte agli uomini.

Persiste, drammaticamente, l’incapacità di alcuni uomini di accettare i “no” di una donna che liberamente sceglie.

I processi educativi, i nobili propositi, le idee brillanti non bastano più.

Servono progetti che diventino scelte concrete e buone pratiche; serve una volontà politica inequivocabilmente chiara.

Dopo il Family Act (che contiene importanti incentivi alla valorizzazione delle donne nel mondo del lavoro), il ministro Elena Bonetti ha assunto l’impegno di dotare il nostro Paese, entro il 2020, del primo Piano strategico per la parità di genere .

Siamo autorizzati a interpretarla come una manifestazione di volontà importante, come l’avvio di un percorso da condividere, “sognando” che la parità di genere diventi la cifra della nostra democrazia.