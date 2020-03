8 Marzo: “Dalle minatrici alle manager d’oggi”

Dall’ufficio Comunicazione di “Domenico Cianci” Candidato Consigliere Regione Liguria 2020 riceviamo e pubblichiamo

Il Candidato Domenico Cianci desidera esprimere un proprio pensiero in questa giornata dedicata alle donne.

“Nella nostra Regione ho potuto constatare e ricordare le lavoratrici che già nel 1878 lavoravano nella miniera di Gambatesa in Val Graveglia e le centinaia di donne che hanno contribuito a far crescere questa meravigliosa regione italiana con la loro intensità e passione quotidiana”.

Cianci ha da subito inserito nel proprio Staff politico una nutrita quantità di donne ed ha da sempre un team professionale composto prevalentemente da donne.

“In questo giorno dedicato alle donne, mi piace ricordarle per il loro senso pratico, per la loro determinazione e per essere il fulcro della nostra vita familiare e professionale”.







