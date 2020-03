Sestri: il sindaco conferma un caso, ma nessun timore

Il sindaco di Sestri Levante ha reso pubblica la seguente comunicazione:

“Vi informiamo che è stato confermato un caso di positività al Coronavirus per una persona che attualmente è in isolamento a casa a Sestri Levante e alla quale auguriamo pronta guarigione. Stiamo monitorando la situazione seguendo le indicazioni dell’ASL e degli altri soggetti competenti. È una situazione alla quale eravamo pronti da giorni. Vista l’emergenza nazionale, anche a Sestri Levante sono stati predisposti gli strumenti per limitare al minimo i contagi. Nelle prossime ore riuniremo il COI, il Centro Operativo Intercomunale, che coinvolge istituzioni, soccorritori, forze dell’ordine e personale comunale.

Sono giorni difficili ed è normale e legittimo essere preoccupati, ci troviamo ad affrontare una situazione nuova, in cui si rincorrono notizie e ci sembra di non avere certezze. È però questo anche il momento di dimostrare di essere una comunità unita e responsabile: seguiamo le regole, manteniamo le distanze di sicurezza, non andiamo in luoghi affollati, laviamo spesso le mani.

L’obiettivo è uno solo: proteggerci vicendevolmente ed evitare di sovraccaricare il Servizio Sanitario.

Se per qualche motivo siamo stati in contatto con una persona positiva al tampone, se abbiamo sintomi riconducibili al Coronavirus o se siamo stati nelle aree rosse, telefoniamo al 1500 o all’ufficio di igiene della ASL 4 (0185 329037) e saranno loro a intervenire con tutti gli accertamenti necessari e attivare le eventuali procedure mediche che ne derivano.

Vi teniamo aggiornati.