Due stranieri, ieri mattina, dopo essersi impossessati di alcune bottiglie di alcolici da un supermercato di Santa Margherita Ligure, si allontanavano senza pagare. Alcuni minuti dopo, rintracciati dalla pattuglia della locale Stazione Carabinieri, i due soggetti, scaraventano a terra le bottiglie infrangendole. Identificati, i malfattori, un senegalese di 18 anni e un romeno di 39 anni, gravati da pregiudizi di polizia, sono stati deferiti in stato di libertà per “furto aggravato in concorso”.