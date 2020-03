Recco: via Roma, al via i lavori di adeguamento della rete fognaria

Dallo staff di Carlo Gandolfo, sindaco di Recco, riceviamo e pubblichiamo

Partiranno lunedì 9 marzo i lavori di adeguamento e potenziamento della rete fognaria che interesseranno il Comune di Recco. L’intervento sarà realizzato dal gruppo “Iren” in via Roma, nel tratto compreso tra l’uscita autostradale e la Chiesa del Suffragio, durerà una decina di giorni lavorativi. Per consentire le opere, sarà interdetto al transito veicolare il tratto di via Roma compreso tra l’intersezione con via Trieste e il ponte allo svincolo autostradale, dal 9 al 13 marzo e dal 16 al 20 marzo tra le ore 21 e le ore 06. Ai residenti, ai proprietari di posteggi privati o di veicoli diretti verso aree di sosta riservate alle attività commerciali incluse nell’area sarà consentito il transito. Con la chiusura del tratto autostradale, già comunicata dalla Società Autostrade, la sera del 12 marzo, via Roma resterà aperta al traffico. Il personale del “Gruppo Iren” collocherà prima dei lavori la regolare segnaletica stradale e sarà garantita la presenza dei movieri che faciliteranno la circolazione dei veicoli.

“Questo intervento – dichiarano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore all’ambiente Edvige Fanin – è indispensabile per risolvere le problematiche della rete fognaria della zona, che negli anni passati ha richiesto numerosi interventi di spurgo per contenere le fuoriuscite del liquame nell’alveo del torrente”.