Da lunedì 9, un tratto di via Roma, nei pressi del distributore di benzina , sarà chiusa al traffico dalle 21 alle 6 del venerdì. I lavori sono previsti in una decina di giorni; ma verranno sospesi in caso di chiusura dell’autostrada e dirottamento del traffico sulla viabilità ordinaria.

La chiusura è stata chiesta da Iren per poter interrare in profondità un collettore.