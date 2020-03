Recco: ‘Civica’ annuncia battaglia sull’aliquota Imu

Da Gian Luca Buccilli e Giuseppe Rotunno, consiglieri comunali di “Civica” a Recco, riceviamo e pubblichiamo

Il sindaco Gandolfo ha fissato al 10,6 per mille l’aliquota da applicare all’imposta sugli immobili diversi dall’abitazione principale (seconde case, negozi, magazzini).

L’aliquota base è determinata dalla legge nella misura dell’8,6 per mille, che i sindaci possono aumentare fino al massimo di due punti percentuali.

Gandolfo ha quindi applicato la tassazione più elevata fra quelle consentite dalla legge.

Il sindaco ha giustificato questa sua decisione con la partecipazione del comune agli obiettivi di finanza pubblica.

Anche nei precedenti anni il Comune di Recco aveva dovuto contribuire al Fondo di Solidarietà Comunale; per di più oggi il quadro delle risorse e delle norme si presenta maggiormente stabile rispetto al passato.

Non solo: basta leggere la delibera con la quale il Consiglio comunale ha approvato gli equilibri di bilancio per rendersi conto che la gestione attuata dalla precedente amministrazione (con Buccilli assessore alle Finanze) ha prodotto un avanzo liberamente utilizzabile pari a quasi 2 milioni di euro.

Civica darà battaglia in Consiglio comunale, per scongiurare l’applicazione dell’aliquota Imu più elevata tra quelle ammesse dalla legge.

Chiederemo inoltre di confermare le esenzioni e le riduzioni già previste dal Regolamento Imu, in particolare quelle applicate all’abitazione concessa in comodato d’uso gratuito tra genitori e figli.

Oggi ci sono le condizioni (e le risorse) per estendere la stessa agevolazione agli immobili inagibili e inabitabili e a quelli vuoti in quanto posseduti da anziani e disabili ricoverati in case di cura o di riposo.

In campagna elettorale Gandolfo aveva promesso che sul nostro paese sarebbero piovuti soldi grazie “all’allineamento politico” con regione e città metropolitana.

Ad oggi pare che, se pioggia ci sarà, questa arriverà direttamente dalle tasche dei contribuenti di Recco.