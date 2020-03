Rapallo: “Orgoglioso d’essere candidato in Regione” (2)

Riceviamo e pubblichiamo

Questa mattina presso l’hotel Miramare di Rapallo si è svolta la conferenza stampa di presentazione alle elezioni regionali del candidato di Forza Italia Salvatore Alongi. Medico chirurgo, oculista, autore di numerose pubblicazioni scientifiche e interventi chirurgici, Salvatore Alongi, si presenta con una lunga storia politica alle spalle: consigliere comunale con incarico alla sanità dal 2007 al 2013, successivamente Vicesindaco durante gli anni 2012 e 2013.

Attualmente ricopre la carica di consigliere comunale a Rapallo, capogruppo con incarico a sanità ed igiene.

“Con orgoglio affronto con il massimo impegno e serietà questa campagna elettorale cercando di portare la mia esperienza in regione. Mi occuperò di tematiche quali la sanità e il sociale, e affronterò problematiche del territorio quali viabilità e turismo. Desidero ringraziare Forza Italia per avermi onorato con questa nuova sfida anche volta nell’ottica di ricreare un grande centro moderato. Mi renderò disponibile fin da subito ad ascoltare le istanze dei cittadini che vorranno rivolgersi a me per portare la loro parola e le loro idee in regione.” –dichiara il candidato Alongi.