Rapallo: “E’ stato Berlusconi a dire ok ad Alongi”

Strettamente riservata alla stampa e a porte chiuse, questa mattina a Rapallo è avvenuta la presentazione ufficiale di Salvatore Alongi quale candidato di Forza Italia alle elezioni regionali.

Alongi, 51 anni, apprezzato chirurgo oculista, già vicesindaco di Rapallo, è attualmente consigliere con incarico alla Sanità. Carlo Bagnasco, sindaco di Rapallo e coordinatore regionale di fresca nomina di Forza Italia in Liguria, ha detto che il partito darà un contributo determinante alla coalizione di Toti e ha spiegato che Alongi è il secondo candidato dopo Claudio Muzio che sarà sia nel listino sia in lista. Lo stesso Silvio Berlusconi ha dato l’ok alla candidatura di Alongi dopo averne letto il profilo.

Giorgio Tasso coordinatore provinciale, ha ricordato la professionalità, capacità, popolarità di Alongi; ha aggiunto che in lista saranno inseriti anche candidati del Tigullio orientale, dell’entroterra e del Golfo Paradiso. L’onorevole Roberto Bagnasco ha ricordato il rinnovamento dei coordinatori.

Salvatore Alongi ha spiegato di essere orgoglioso della candidatura; che, come dice lo slogan, sarà sempre presente; che con lui in Regione ci sarà sempre il gruppo di giovani forzisti presenti in Consiglio comunale.

Un cronista ha chiesto lumi sui rapporti con Domenico Cianci. “Una sfida che accetto volentieri – ha risposto Alongi – abbiamo elettorati diversi e assieme faremo grandi risultati”. Per Carlo Bagnasco “Non esiste nessun problema; a goderne sarà Toti”. Roberto Bagnasco si augura che vi siano anche altri candidati di Rapallo.

Salvatore Alongi

Carlo Bagnasco

Giorgio Tasso