Politica: “Forza Italia, la scelta giusta nel listino”

Da Giorgio Tasso, coordinatore provinciale di Forza Italia, riceviamo e pubblichiamo

Il Coordinatore Regionale di Forza Italia Carlo Bagnasco, ha individuato in Claudio Muzio, Capogruppo azzurro in Regione, il nome da inserire nel listino del Presidente Toti.

Si tratta senza alcun dubbio di una decisione corretta e condivisibile, Muzio ha portato a termine il mandato nelle nostre fila, rappresentandoci al meglio in questi anni nelle istituzioni e sul piano politico. Si è dimostrato uomo capace di visione comprensoriale e così nel tempo è divenuto prezioso punto di riferimento per molti amministratori locali.

Quanto sopra sarebbe più che sufficiente per meritare il giusto riconoscimento che il posizionamento nel listino rappresenta. E’ opportuno, inoltre, ricordare che sarà capolista nel collegio di Genova e Provincia portando al partito il suo prezioso contributo di consensi e aprendo alle sue spalle una leale corsa tra gli altri candidati che saranno tutti di ottimo livello e insieme determineranno il risultato generale. E’ una strategia lungimirante, questa studiata dal nostro Coordinatore Regionale, che condivido in toto, e che offre a tutti gli amici, vecchi e nuovi, la possibilità di impegnarsi personalmente e concorrere al risultato finale.