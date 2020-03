Pallanuoto M/ La Pro Recco annienta la Canottieri (3-20)

Dall’ufficio stampa della Pro Recco riceviamo e pubblichiamo. (Di Daniele Roncagliolo

Nel silenzio di Casoria, la Pro Recco batte la Canottieri Napoli per 3-20 e riprende la marcia in campionato dopo il rinvio della sedicesima giornata. Prima contro ultima, quarantuno punti di distanza che in acqua si vedono tutti: la squadra di Rudic, priva di Bijac e Filipovic impegnati con le rispettive nazionali, chiude il primo quarto sullo 0-4 e subisce la prima rete dopo oltre 13 minuti di gioco sul risultato di 1-6. Tre gol di Figlioli e due di Luongo permettono ai biancocelesti di andare al cambio campo sull’1-8.

La Pro Recco galoppa nel terzo quarto, chiude la porta e con un parziale di 0-6 vola sull’1-14. Negli ultimi otto minuti di gioco i campioni d’Italia toccano quota venti con le doppiette di Echenique e Di Fulvio.

Migliori marcatori di giornata Ivovic, Di Fulvio, Figlioli e Luongo con tre marcature a testa. Da martedì la capolista si allenerà a Sori con il Settebello.

Per il tabellino: https://www.federnuoto.it/home/pallanuoto/campionato-a1-maschile/2019-2020/regular-season-2019-2020.html#/tabellino/10886:cc-napoli-pro-recco.html