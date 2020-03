Nervi: denunciato per “lesioni aggravate”

Lo scorso mese di gennaio, durante le prime ore della mattina, presso la stazione ferroviaria di Ge-Nervi, uno sconosciuto, a seguito di futili motivi, con un casco, e poi con calci e pugni, colpiva alla testa un 25 enne di Casella, il quale, trasportato presso il pronto soccorso dell’ospedale San Martino, visitato, riportava lesioni giudicate guaribili in 30 giorni. La vittima, successivamente, presentava presso la Stazione Carabinieri di Savignone, una querela. Gli operanti, la scorsa mattinata, dopo aver identificato l’aggressore in A.B. di 21 anni, genovese con pregiudizi di polizia, lo deferivano in stato di libertà per “lesioni personali aggravate”.