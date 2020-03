Le ricette di Renzo Bagnasco: zuppa di fagioli e prebôggiön

Da: Renzo Bagnasco – La vera cuciniera genovese … oggi. Panesi Editore

Ricetta

Zuppa di fagioli e prebôggiön

Ingredienti: 400 gr di fagioli dall’occhio, 1 kg di prebôggiön reperibile in commercio oppure piccole biete private delle coste, olio evo robusto e sale.

Esecuzione: lessare i fagioli avendoli solo lavati, salare e, a parte, lavare, pulire e lessare le verdure salandole. Dopo 20’ colare i fagioli ormai cotti e strizzare le verdure da poi condire con olio robusto.

Alle Grazie, La Spezia, univano a questo piatto delle frittelle quadre appena impastate e subito fritte in olio bollente. Ricordiamo che il prebôggiön è quel misto di erbe rustiche spontanee che i contadini sanno riconoscere rincasando. Le raccoglievano lungo le fasce, per fare la cena. Per essere “prebôggiön” occorrono almeno 10 di queste erbe: bietole di prato, amarango, borraggine, cicerbita, cicoria, dente di leone, gratta lingua, ortica, papavero, radicchio selvatico, raperonzolo, sanguisorba, silene e tarassaco.