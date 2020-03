Coronavirus: il punto della situazione

Dall’ufficio stampa della Regione Liguria riceviamo e pubblichiamo

Sono 46 i casi positivi al nuovo coronavirus ad oggi in Liguria. Gli ospedalizzati sono 32, di cui sei in terapia intensiva, nove più di ieri e uno in più in terapia intensiva. 14 i pazienti domiciliati (3 più di ieri in Asl 4). Le persone in sorveglianza attiva sono 573. Sono questi gli ultimi dati diffusi da Regione Liguria in collaborazione con Alisa.

Casi positivi in Liguria totali 46, di cui:

Ospedalizzati complessivi:32

Asl 1 – 6

Asl 2 – 9 ( di cui 1 in terapia intensiva)

Ospedale Policlinico San Martino – 10 (di cui 5 in Malattie infettive e 5 in Terapia Intensiva)

Galliera – 2

Asl 5 – 5

Al domicilio: 14 (3 più di ieri in Asl 4)

Pazienti in sorveglianza attiva: 573 totali

Asl 1 – 126

Asl 2 – 277

Asl 3 – 67

Asl 4 – 40

Asl 5 – 63