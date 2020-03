Cicagna: ladro si avventa contro carabinieri, arrestato

Nel tardo pomeriggio, uno straniero, asportava dal supermercato “Carrefour” sito a Cicagna, generi di varia natura, dandosi alla fuga a piedi, lungo la strada SS-225. Poco dopo, il fuggiasco, intercettato dalla pattuglia della locale Stazione Carabinieri, avvisata dai dipendenti,vistosi scoperto, opponeva violenta resistenza nei confronti dei Carabinieri, spintonandoli e colpendoli, senza arrecare lesioni, ma solo danni materiali. Identificato in A.M., marocchino di 28 anni, gravato da pregiudizi di polizia, senza fissa dimora, è stato arrestato per “furto e resistenza a Pubblico ufficiale”. Questa mattina, sarà processato con rito direttissimo.