Chiavari: rubano abbigliamento, arrestate

A Chiavari, nel tardo pomeriggio, due donne, dall’interno del punto vendita “Cycleband”, si appropriavano di alcuni capi di abbigliamento, allontanandosi. Intercettate da un Carabinieri libero dal servizio, allertato dalla commessa, poco dopo, le fuggitive, con l’ausilio della pattuglia appiedata della locale Stazione Carabinieri, avvisata dal collega, venivano bloccate. Identificate in R.C. di 40 anni e F.D.T. di 45 anni, gravate da pregiudizi di polizia, quest’ultima anche per reati specifici, trovate in possesso della refurtiva, poi recuperata, sono state arrestate. Questa mattina, saranno processate con rito direttissimo.