Chiavari: “Persona positiva in quarantena a casa sua”

Dall’ufficio stampa del Comune riceviamo e pubblichiamo una dichiarazione del sindaco Marco Di Capua



Ho ricevuto conferma da Asl4 e dalla task force regionale della positività del tampone effettuato ad una delle tre persone in isolamento fiduciario a Chiavari. Stiamo monitorando e tenendo sotto controllo la situazione in sinergia con Regione Liguria e Alisa.

La persona attualmente non ha bisogno di essere ricoverata e continuerà la quarantena a casa sua.

Tengo a sottolineare che l’episodio ripreso dal video in circolazione via whatsapp nei giorni scorsi non riguarda la persona risultata positiva al Covid-19, in quanto residente in altra zona della città.

Ora, più che mai, rispettiamo le disposizioni ministeriali e regionali per limitare il più possibile il contagio.

So che è difficile modificare lo stile di vita, ma lo dobbiamo assolutamente fare, per il bene di tutti.

Vi terrò informati, come sempre, sui social e sugli organi di stampa.