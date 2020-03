Chiavari: arrestato spacciatore di cocaina

Dall’ufficio stampa della Questura di Genova riceviamo e pubblichiamo

Ieri pomeriggio, i poliziotti del Commissariato di Chiavari hanno arrestato un 32enne albanese per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio.

L’uomo è stato notato mentre si trovava all’interno di un’auto in uso ad un soggetto conosciuto come abituale assuntore di cocaina. Insospettiti, gli agenti si sono posizionati in un luogo appartato da dove hanno potuto osservare il 32enne uscire dalla vettura, entrare dentro ad un portone ed uscirne qualche attimo dopo per poi risalire sulla vettura facendo segno al conducente di ripartire. Dopo averli fermati e controllati entrambi, gli operatori hanno proceduto alla perquisizione dell’appartamento appena visitato, risultato essere il domicilio del pusher, all’interno del quale sono stati rinvenuti 10 grammi di cocaina, un bilancino e materiale per il confezionamento.