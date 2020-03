Lo scorso mese di agosto, un 42 enne di Carasco, dopo aver visionato un tablet su un sito “internet” specializzato, versava su una carta di credito virtuale, la somma di 560 euro, pattuita per l’oggetto, mai consegnato dal cedente, che inoltre si rendeva irreperibile. Pertanto, dopo la querela sporta, i Carabinieri di Chiavari, identificavano il truffatore in B.N. partenopeo di 32 anni, già gravato da pregiudizi di polizia specifici, e lo deferivano in stato di libertà per “truffa”.