ASl 4: tre i contagiati, forse a Sestri, Chiavari e Rapallo

Il comunicato emesso dalla Regione Liguria dice che nell’Asl 4, Tigullio, ci sono tre pazienti in più rispetto a ieri. Per la precisione ieri, sempre secondo il comunicato regionale, i pazienti erano 0.

Da oggi circola voce di una paziente positiva a Rapallo, uno a Chiavari ed uno a Sestri Levante. Pazienti, ossia contagiati, che stanno bene, osserveranno la quarantena nelle loro abitazioni, curandosi; non rappresentano motivo di contagio. Speravamo che le voci trovassero conferma nel comunicato regionale perché la vita in provincia ha bisogno di certezze per non alimentare voci, ipotesi, creare mostri.

Nei piccoli centri le notizie si sanno col passaparola; oggi con i social. Ai media si chiede di verificare le notizie. Ma occorre anche che ci sia chi le confermi, smetisca e fornisca particolari (m.m.).