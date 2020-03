Virus: “Ok al sistema sanitario; il ruolo di Forza Italia”

Dall’ufficio stampa dell’onorevole Roberto Bagnasco riceviamo e pubblichiamo

“Esprimo sentito apprezzamento all’intero Sistema Sanitario Nazionale, strutture ospedaliere, ricercatori, medici, infermieri, tecnici, farmacie, protezione civile, Croce Rossa e a tutti coloro che hanno confermato il livello d’eccellenza della Sanità in Italia, anche in questo delicato momento d’emergenza nazionale. Laddove si richiedono sacrifici e sforzi, le nostre figure professionali dimostrano di essere all’altezza di fronteggiare e risolvere i problemi in tempi celeri. È necessario che, una volta superata e vinta la sfida Coronavirus, che ci auguriamo avvenga il prima possibile, Governo e Regioni non si dimentichino d’investire ingenti risorse economiche per la sanità italiana, in controtendenza con quanto è stato fatto negli ultimi anni. Forza Italia, pur confermando il suo chiaro ruolo di opposizione, chiede di poter dare il suo contributo nelle prossime delicatissime scelte nell’interesse dell’Italia”.

Così Roberto Bagnasco, Capogruppo di Forza Italia in commissione Affari Sociali alla Camera.