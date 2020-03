Da Marco Delpino riceviamo e pubblichiamo

L’idea di un tunnel da Paraggi a Portofino (rilanciata dal sindaco del Borgo Matteo Viacava) non sarebbe male… Se non fosse che già tentarono 66 anni fa… Come risulta dal ritaglio del “Corriere della Sera” che conservo nel mio… capiente archivio…

Speriamo non sia la “solita” trovata elettorale…