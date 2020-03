Sestri: Festa della donna al MuSel

Dal MuSel di Sestri Levante riceviamo e pubblichiamo

Visti gli ultimi provvedimenti in materia di contenimento del coronavirus e in attesa delle prossime decisioni del Governo, con rammarico ma in rispetto del Decreto abbiamo deciso di cancellare in via precauzionale tutti gli appuntamenti previsti per il mese di marzo, organizzati da Museo e Sistema Bibliotecario urbano.

Tuttavia segnaliamo che il MuSel – Museo Archeologico e della città rimarrà regolarmente tutti i giorni, anche al lunedì, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17.

Inoltre per il weekend del 7-8 marzo, in occasione della Festa della donna, sarà mantenuto l’ingresso gratuito per tutte le donne che visiteranno il Museo, e per loro vi sarà anche un piccolo omaggio: un’occasione unica poiché sulla Lim al IV° piano sarà proiettato uno slideshow con fotografie di donne in una Sestri Levante d’altri tempi, dalla fine dell’Ottocento alla metà del Novecento: donne rappresentate nella loro vita quotidiana, nel loro lavoro, nelle loro fatiche. Lo scopo di questo breve video è dare rapidi “tocchi” di vita per raccontare storie di donne e storia di Sestri Levante e non solo, e magari far uscire dal Museo con un sorriso in più. Il video è stato realizzato grazie ad una selezione di immagini di fotografi storici di inizio Novecento come Emmy Andriesse e Giacomo Borasino, avute grazie alla passione e alla disponibilità dello storico Sandro Antonini, e grazie alla raccolta della collezione privata di Alba Zolezzi, appassionata della storia di Riva Trigoso.