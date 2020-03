Sestri: “Discover Italy”, rinvio al 21 maggio

Dal Comune di Sestri Levante riceviamo e pubblichiamo

I Comuni di Sestri Levante, Lavagna e Chiavari informano che a causa dell’epidemia di Covid-19 e alle misure di contenimento previste dalla normativa nazionale, Discover Italy, workshop di promozione turistica dedicato agli operatori professionali del settore in calendario per il 27 marzo, è stato spostato al 21 maggio 2020.

La decisione è stata presa sia in considerazione del fine dell’evento che dell’impossibilità di avere oggi la garanzia della presenza degli operatori – stranieri, in prevalenza dal nord Europa e dagli Stati Uniti per quanto riguarda i buyer e da tutto il territorio nazionale per quanto riguarda il seller -.

La decisione è stata presa in accordo anche con Enit, Agenzia nazionale del turismo, partner dell’evento che da quest’anno ha inserito Discover Italy tra gli appuntamenti ufficialmente sostenuti: si tratterà di uno dei primi eventi da cui ripartirà l’attività promozionale dell’intero territorio nazionale, tanto che il Presidente dell’Ente, Giorgio Palmucci, sarà presente il 21 maggio a Sestri Levante per una conferenza stampa alla presenza dei Comuni organizzatori.