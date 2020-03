Sestri: Associazione “O Leûdo”, sospese le iniziative di marzo

Dall’Associazione Culturale “O Leûdo” riceviamo e pubblichiamo

A seguito del Decreto in data 4/3/2020 del Presidente del Consiglio dei Ministri, in materia di ontenimento e contrasto al CoronaVirus, si comunica che: l’Associazione Culturale “O Leûdo” di Sestri Levante (Ge) ha stabilito di sospendere gli eventi programmati per il mese di marzo 2020, presso la Sala C. Bo – C.so Colombo, Sestri Levante.

Pertanto, non si terranno le previste presentazioni dei libri:

– “Sotta ûn çê ch’o sa de sâ” di Benedetto Mortola – Sabato 14 marzo, ore 16

– “Di uomini e di animali” di Donatella Mascia – Sabato 21 marzo, ore 16