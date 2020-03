Scacchi/ Asd Golfo Paradiso sospende le attività fino al 31 marzo

Da Marco Picasso, Asd Scacchi Golfo Paradiso, riceviamo e pubblichiamo

L’Asd Scacchi Golfo Paradiso, preso atto del momento particolare vissuto dalla comunità, non solo scacchistica, per la corrente situazione epidemiologica, ha ritenuto di dover assumere unanime posizione nel sospendere fino al 31 marzo tutte le attività sia agonistiche, sia di lezioni per i ragazzi a Camogli, fino al 31 marzo.

Pertanto le sedi di Recco e Camogli (sala Arancione del Comune) e di Avegno restano chiuse all’attività.

Le sedi di San Rocco di Camogli, essendo privata resta disponibile, ma con la raccomandazione di utilizzarla solo eventualmente su accordo privato e reciproco di non più di due giocatori alla volta e di non far entrare estranei. Si sconsiglia l’uso della sede di Avegno presso la Società San Pietro essendo condivisa con persone non appartenenti alla Asd Scacchi.