Alle 19 intervento dei vigili del fuoco di Rapallo in via Liuzzi a Santa Margherita Ligure, zona Palazzetto dello Sport. Dal tetto di un condominio sono caduti detriti, forse un comignolo, su un’auto parcheggiata. Sul posto anche una pattuglia della polizia comunale. L’intervento di bonifica dei vigili del fuoco è ancora in corso.