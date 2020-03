A Santa Margherita Ligure, i Carabinieri della locale Stazione, a conclusione di accertamenti, hanno deferito in stato di libertà per “truffa” un siciliano di 43 anni, gravato di pregiudizi di polizia, Lo stesso, aveva messo in vendita su un sito internet, una tartaruga, attestandone la certificazione e la provenienza, mediante raggiri e artifizi vari, riusciva a farsi consegnare la somma di 250 euro, da un 52 enne, senza poi consegnare quando acquistato.