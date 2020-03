Recco: “M’illumino di Meno”, il Comune pianta un albero in piazzale Europa

Dallo staff di Carlo Gandolfo, sindaco di Recco, riceviamo e pubblichiamo

Anche il Comune di Recco ha aderito all’edizione 2020 di “M’illumino di Meno”, la tradizionale giornata del Risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, campagna lanciata dalla trasmissione radiofonica Caterpillar e Radio 2 per sensibilizzare la comunità alle tematiche ambientali.

“Questa giornata dedicata agli stili di vita sostenibili – ha dichiarato il sindaco Carlo Gandolfo – ha sicuramente un significato diverso e ancora più profondo con il suo svolgimento ‘a porte chiuse’, a causa delle recenti misure adottate per il contenimento del coronavirus. Anche le scuole avrebbero fatto la loro parte se non fossero state chiuse in questa particolare situazione di emergenza. Con la messa a dimora dell’anice sellato in piazzale Europa, a cura dell’assessore alla manutenzione Caterina Peragallo, da Recco vogliamo lanciare un segnale di speranza e di attenzione al futuro del pianeta: gli alberi sono lo strumento naturale per ridurre l’aumento del gas serra nell’atmosfera terrestre e per invertire, quindi, il cambiamento climatico”. Nel pomeriggio sarà simbolicamente ridotta l’illuminazione del palazzo comunale mentre il sindaco invita le famiglia a spegnere la televisione o le luci di casa, partecipando al “silenzio energetico”.

Il Comune di Recco, con la collaborazione della Pro Loco, ha aderito al progetto coinvolgendo gli assessori alla cultura e alle attività produttive Enrico Zanini, alla pubblica istruzione Davide Manerba.